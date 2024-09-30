Названа неожиданная причина неудач Тома Круза с женщинами

Также сообщается, что артист был уязвлен и пришел в ярость, когда звезда сериала «Династия» Хэзер Локлир в недавнем интервью рассказала об их неудавшемся свидании сорокалетней давности. Актриса вспомнила, как встречалась с Крузом, когда они оба только начинали свою карьеру в Голливуде. «В то время он был просто маленьким мальчиком, которого я считала немного старше себя. В итоге он пришел ко мне домой с Шоном Пенном», — поделилась она, отметив, что актер «не совсем справился». При этом артистка призналась, что считает Круза «очень милым».