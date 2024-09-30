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Звезда «Теда Лассо» испугался собственных фанатов

Актер Джейсон Судейкис сбежал от толпы поклонников, просивших его автограф
Кадр из сериала «Тед Лассо» (1 сезон)
Кадр из сериала «Тед Лассо» (1 сезон)

Актер Джейсон Судейкис, известный по ролям в сериале «Тед Лассо» и комедии «Мы — Миллеры», сбежал от толпы собственных фанатов после выступления в Лос-Анджелесе. Видео инцидента опубликовал портал TMZ.

Судейкис не ожидал такого внимания от своих поклонников, которые хотели сфотографироваться и получить автограф кумира. В итоге, испугавшись напора, актер просто сбежал.

«Ребят, пожалуйста, остановитесь, я не собираюсь ничего подписывать. Мне нужно бежать», — заявил актер, скрываясь от толпы поклонников.

Позже Джейсон объяснил свое поведение растерянностью от повышенного интереса к себе.

«Это был перебор, я испугался до чертиков. На самом деле я просто человек. Пожалуйста, я иду домой — спокойной ночи!» — сказал он.