Юлия Снигирь вспомнила, как провалила пробы на роль в фильме «Стиляги»

«Я просто взяла текст и начала читать “с выражением”, как дети в школе. Валерий Петрович сказал: “Нет-нет, стоп”. Вот я бы на его месте просто сказала: “Спасибо, до свидания”, и это сделали бы многие. Но не он. Он попытался мне все-таки объяснить. Он мне сказал, что не надо ничего изображать, играть. <…> И я тогда впервые поняла, что нужно вот так…» — рассказала актриса.