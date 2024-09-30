Юлия Снигирь вспомнила, как провалила пробы на роль в фильме «Стиляги»

Юлия Снигирь стала гостьей второго выпуска интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео. В беседе с ведущим Вадимом Верником она вспомнила о своих первых кинопробах — тогда она пробовалась на роль Полины в картину Валерия Тодоровского «Стиляги».
До этого актриса работала учителем английского языка и снималась в рекламе, где ее заметила помощник режиссера и пригласила на кастинг. По словам звезды «Мастера и Маргариты», тогда она впервые поняла, что собой представляет профессия актера и как нужно играть в кино.
«Я просто взяла текст и начала читать “с выражением”, как дети в школе. Валерий Петрович сказал: “Нет-нет, стоп”. Вот я бы на его месте просто сказала: “Спасибо, до свидания”, и это сделали бы многие. Но не он. Он попытался мне все-таки объяснить. Он мне сказал, что не надо ничего изображать, играть. <…> И я тогда впервые поняла, что нужно вот так…» — рассказала актриса.
Снигирь призналась: ей не было обидно, что ей не дали эту роль. «Он очень деликатно мне объяснил, что не готов брать девочку с улицы на большую роль. А я поняла, что тоже не была готова к такой ответственности», — отметила звезда.
В итоге на роль Полины утвердили Оксана Акиньшину. Однако позже эта же кастинг-директор привела ее на пробы в другой фильм, «Последний забой», где Тодоровский выступал продюсером.
Там она снова встретилась с Тодоровским, и в этот раз актрисе предложили главную женскую роль. Однако в какой-то момент Снигирь испугалась и уже хотела отказаться от съемок.
«Я поняла, что это ужас. Я не смогу. Я не актриса. Я нашла телефон Валерия Петровича, позвонила и попросила снять меня с роли, потому что я сниматься не могу, я не училась, и вообще я не актриса. Если бы он меня утвердил в “Стиляги”, я бы вообще испугалась и спряталась», — заявила актриса.
Тодоровский сказал, что она не может уйти из проекта, потому что уже согласилась. «Он сказал, что не я веду это поезд и не надо об этом думать», — заключила актриса.
В разговоре с Вадимом Верником Юлия Снигирь также рассказала о том, почему бросила учебу в институте и из-за чего испытала отчаяние в Лос-Анджелесе, какой урок вынесла, снимаясь у Паоло Соррентино, и как на ее образ Маргариты повлиял «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера.