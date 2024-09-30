Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева посетила кинофестиваль

Звезда сериалов «Сваты» и «Таксистка» недавно кардинально сменила имидж — теперь она носит короткую стрижку, выкрасив волосы в светлый, почти белый цвет. С такой же прической актриса появилась в июне этого года на премьере фильма «Мой любимый чемпион», в котором сыграла одну из ролей. А в августе 2023-го Артемьева вышла в свет с серебристой сединой. Тогда она появилась на премьерном показе сказки «Баба Яга спасает мир», где исполнила главную роль злой колдуньи.