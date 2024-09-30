Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева посетила кинофестиваль

В минувшие выходные в Сочи торжественно открылся международный кинофестиваль «КиноБраво». Помимо итальянской актрисы Орнеллы Мути, церемонию посетили десятки российских знаменитостей. Среди них были Сергей Бурунов, Марина Зудина, Павел Табаков, Мария Кожевникова и другие актеры, в том числе Людмила Артемьева.
Артемьева появилась на красной дорожке в костюме из белой оверсайз-рубашки навыпуск, черной юбки в пол с карманами по бокам и алом жакете. Расслабленный образ дополнил слабо завязанный галстук и черные ботинки на толстой подошве.
Звезда сериалов «Сваты» и «Таксистка» недавно кардинально сменила имидж — теперь она носит короткую стрижку, выкрасив волосы в светлый, почти белый цвет. С такой же прической актриса появилась в июне этого года на премьере фильма «Мой любимый чемпион», в котором сыграла одну из ролей. А в августе 2023-го Артемьева вышла в свет с серебристой сединой. Тогда она появилась на премьерном показе сказки «Баба Яга спасает мир», где исполнила главную роль злой колдуньи.
Людмиле Артемьевой 61 год, и, несмотря на слухи о завершении карьеры (в 2021 году об этом актриса заявила в соцсетях, но позже выяснилось, что это фейковая страница), продолжает активно сниматься в кино. В 2021-м на большие экраны вышли фильмы «Артек. Большое путешествие», в 2023-м — «Баба-яга спасает мир», а в этом — «Мой любимый чемпион». Кроме того, Артемьева появляется в сериалах.
Широкую известность ей принесли именно многосерийные картины: «Таксистка» (2003−2007), «Даша Васильева. Любительница частного сыска (2004−2005), “Кто в доме хозяин?” (2006−2008). С 2008-го она играла Ольгу Николаевну в сериале “Сваты” вместе с Федором Добронравовым, Татьяной Кравченко и Анатолием Васильевым. В 2013 году вышел шестой сезон, который считался заключительным. Однако в 2021-м состоялась премьера седьмого сезона, который не получил столь же теплого приема у зрителей. При общей оценке остальных сезонов 7,8−8,2 балла из 10, этот набрал только 6,8 балла.
Артемьева — заслуженная артистка России (1997), окончила Театральное училище имени Б. Щукина, с 1986 по 2003 год была актрисой театра «Ленком».
Ранее Анатолий Васильев осудил Артемьеву за отношение к поклонникам.