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Возлюбленный Селены Гомес выложил фото со свидания с певицей

Пара отправилась в Диснейленд
Бенни Бланко и Селена Гомес (фото: соцсети)
Бенни Бланко и Селена Гомес (фото: соцсети)

Музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото со своей возлюбленной, певицей и актрисой Селеной Гомес.

Бенни Бланко и Селена Гомес отправились на свидание в Диснейленд, где катались на аттракционах. На новом фото музыкальный продюсер был запечатлен в темно-синем худи и черной маске, а певица — в сером худи. Артистка собрала волосы в низкий хвост и сделала нюдовый макияж. Селена Гомес приспустила маску, чтобы поцеловать возлюбленного.

Ранее возникли слухи о помолвке Селены Гомес с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица выложила фото с возлюбленным, сделанное в ванне. На снимке артистка прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца. А после журналисты заметили, что Селена Гомес в TikTok подписалась на свадебное агентство CMG Weddings & Events.