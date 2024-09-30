Возлюбленный Селены Гомес выложил фото со свидания с певицей

Музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото со своей возлюбленной, певицей и актрисой Селеной Гомес.
Бенни Бланко и Селена Гомес отправились на свидание в Диснейленд, где катались на аттракционах. На новом фото музыкальный продюсер был запечатлен в темно-синем худи и черной маске, а певица — в сером худи. Артистка собрала волосы в низкий хвост и сделала нюдовый макияж. Селена Гомес приспустила маску, чтобы поцеловать возлюбленного.
Ранее возникли слухи о помолвке Селены Гомес с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица выложила фото с возлюбленным, сделанное в ванне. На снимке артистка прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца. А после журналисты заметили, что Селена Гомес в TikTok подписалась на свадебное агентство CMG Weddings & Events.