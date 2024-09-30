Возлюбленный Селены Гомес выложил фото со свидания с певицей

Бенни Бланко и Селена Гомес отправились на свидание в Диснейленд, где катались на аттракционах. На новом фото музыкальный продюсер был запечатлен в темно-синем худи и черной маске, а певица — в сером худи. Артистка собрала волосы в низкий хвост и сделала нюдовый макияж. Селена Гомес приспустила маску, чтобы поцеловать возлюбленного.