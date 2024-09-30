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Милош Бикович рассказал о трудностях семейной жизни

Актер признался, что часто берет сына с собой на съемки
Милош Бикович
Милош Бикович

Милош Бикович высказался о семейной жизни. Актер признался, что не может надолго разлучаться с женой и сыном, поэтому часто берет их с собой на съемки.

«Где живем? Живем в Белграде, Черногории, Москве. Даже когда я ездил в Тулу, я с собой брал сына. Тяжело. Он все еще просыпается ночью, но это того стоит», — рассказал звезда «Вызова» в программе «Кино в деталях».

Бикович несколько лет счастлив в отношениях с Иваной Малич, которая работает в юридической сфере. В начале этого года у пары родился сын, которого они назвали Василием. В личных блогах супруги делятся кадрами с малышом, но пока не показывают его лицо.

В беседе с Федором Бондарчуком актер также высказался о своем участии в «Холопе». По словам актера, изначально он скептически относился к проекту и не ожидал, что картина принесет ему такой успех

«Мне показалось, что это дичь какая-то. Да, и все реагировали так. Мне даже Александр Андрющенко звонил после “Холопа” и говорил: “Поздравляю! Большой успех, я даже завидую”», — признался артист.

Он добавил, что сейчас снимается в фильме «Красный шелк», ради которого ему даже пришлось учить китайский язык.

«Я играю царского агента, который работал в Китае. Произошла революция, он не преклонился новой власти, но понимает, что ему надо вернуться», — отметил актер.

Премьера фильма «Красный шелк» состоится 20 февраля 2025 года.