Американская комедия о постояльцах роскошного отеля в Беверли-Хиллз состоит из четырех новелл. В одной из них, которая называется «Гости из Лондона», Мэгги Смит исполнила роль Дианы Барри — британской актрисы, получившей номинацию на «Оскар». В Калифорнии она оказывается в сопровождении нелюбимого мужа Сидни Кохарта (Майкл Кейн), брак с которым был заключен по расчету. Диана испытывает противоречивые чувства: она не верит в победу, но понимает, что это единственный шанс спасти свою карьеру. За эту роль Смит тоже получила золотую статуэтку, уже вторую по счету.