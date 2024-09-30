27 сентября на 90-м году жизни скончалась известная английская актриса Мэгги Смит. Полюбившаяся многим зрителям как исполнительница роли профессора Макгонагалл в серии фильмов о «Гарри Поттере», она прожила удивительно долгую и насыщенную жизнь на экране. За свою блестящую карьеру Мэгги получила два «Оскара», четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса». Звезда — пятикратная обладательница премии Гильдии актеров США и семикратный лауреат премии BAFTA. О самых ярких ролях Смит рассказываем в нашей статье.
1. «Отелло»
В картине 1965 года, созданной по мотивам шекспировской трагедии, Мэгги Смит воплотила образ Дездемоны — возлюбленной бесстрашного мавра Отелло. Это не первое появление британской актрисы в этой роли. На подмостки Королевского Национального театра, более известного как «Олд Вик», Смит выходила именно как Дездемона. Ее партнером по сцене был сам Лоуренс Оливье, с которым Мэгги неоднократно потом снималась и в кино. В 1966 году за игру в «Отелло» оба получили номинацию на «Оскар».
2. «Расцвет мисс Джин Броди»
Главная роль в экранизации романа шотландской писательницы Мюриэл Спарк принесла Мэгги Смит ее первый «Оскар». Фильм рассказывает об эксцентричной учительнице школы для девочек. Действие происходит в Эдинбурге 1930-х. Мисс Джин Броди придерживается нестандартных методов в воспитании: она водит школьниц на выставки и концерты, устраивает пикники и ведет доверительные беседы на самые разные темы, в том числе политические. Опасные взгляды приводят к увольнению Броди, но она продолжает влиять на умы своих воспитанниц, одна из которых все же отвергает идеалы наставницы.
3. «Калифорнийский отель»
Американская комедия о постояльцах роскошного отеля в Беверли-Хиллз состоит из четырех новелл. В одной из них, которая называется «Гости из Лондона», Мэгги Смит исполнила роль Дианы Барри — британской актрисы, получившей номинацию на «Оскар». В Калифорнии она оказывается в сопровождении нелюбимого мужа Сидни Кохарта (Майкл Кейн), брак с которым был заключен по расчету. Диана испытывает противоречивые чувства: она не верит в победу, но понимает, что это единственный шанс спасти свою карьеру. За эту роль Смит тоже получила золотую статуэтку, уже вторую по счету.
4. «Комната с видом»
Еще одна экранизация одноименного романа с участием Мэгги Смит и вторая номинация актрисы на «Оскар» за лучшую роль второго плана. Мелодрама повествует о девушке Люси (Хелена Бонем Картер), которая на время отпуска покидает родную Англию и отправляется во Флоренцию. В путешествии ее сопровождает тетушка Шарлотта (Мэгги Смит), чопорная и старомодная дама. Героини останавливаются в местном пансионе, где Люси влюбляется в сына владельца отеля. Курортный роман омрачает помолвка с другим, и Шарлотта вынуждена хранить эту семейную тайну, что удается ей с большим трудом.
5. «Сестричка, действуй»
Музыкальная комедия 1992 года с Вупи Голдберг стала классикой жанра. Мэгги Смит играет в ней роль настоятельницы женского монастыря в Сан-Франциско, куда попадает Долорес, прячась от бывшего бойфренда-гангстера. Героиня Голдберг меняет имя на Мэри Кларенс и становится монахиней. Благодаря своим талантам новая сестра превращает монастырь в культурный центр. Но вскоре о местонахождении Долорес узнают гангстеры и начинают преследовать ее. По мнению поклонников фильма, его изюминка именно в контрасте между чопорной и властной Смит и комичной Голдберг.
6. «Леди в фургоне»
История, рассказанная в фильме, основана на реальных событиях. В центре сюжета — причудливая старушка Мэри Шепард (Смит), которая живет в маленьком фургоне. Однажды Мэри паркуется у дома известного английского драматурга Алана Беннетта, и с этого момента начинается их необычная дружба длиною в 15 лет. За сварливым и порой невыносимым характером пожилой леди герою удается обнаружить человека с тонкой душой и большим сердцем. Роль в очередной раз доказала, что талант Мэгги Смит многогранен, а ее образы всегда объемны и характерны.
7. «Аббатство Даунтон»
В сериале, выходившем более 10 лет назад, Мэгги Смит сыграла вдовствующую графиню Вайолет Кроули, матриарха семьи Кроули. Ее персонаж цепляет внимание зрителя невероятной харизмой, остроумием и тонким, по-настоящему английским, чувством юмора. Британский драматический сериал имел оглушительный успех, собирая рекордное количество, почти 6 миллионов, зрителей у экранов. За участие в нем Смит получила три «Эмми», четыре премии Гильдии актеров США и «Золотой Глобус».
8. Серия фильмов о Гарри Поттере
Профессор Минерва Макгонагалл — роль, подарившая Мэгги Смит всемирную славу. Преподаватель школы магии и волшебства Хогвартс и глава факультета Гриффиндор обладает строгим и волевым характером, а еще она мудрая, справедливая и утонченная. Интересно, что незадолго до старта съемок шестого фильма франшизы «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Смит диагностировали рак груди. Из-за курса лечения у актрисы выпали волосы, ей было трудно передвигаться по площадке, но она продолжила работу, а затем снялась еще в двух частях поттерианы.