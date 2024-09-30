Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина, по которой Брэд Питт решил отложить свадьбу с возлюбленной

Как сообщают СМИ, пара хочет завести ребенка до брака
Инес де Рамон и Брэд Питт
Инес де Рамон и Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон хотят завести ребенка до брака. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что 60-летний Брэд Питт и 31-летняя Инес де Рамон решили отложить свадьбу и сконцентрировать все внимание на рождении ребенка. По словам источника, для актера и его избранницы появление нового члена семьи является главным приоритетом.

«Чем раньше, тем лучше. Недавно они провели много времени наедине в Европе и надеются, что скоро у них появятся хорошие новости, которыми они смогут поделиться», — сказал инсайдер.

Информатор заявил, что Брэд Питт и Инес де Рамон готовы попробовать ЭКО, если у них не получится зачать ребенка самостоятельно. Инсайдер добавил, что актер, несмотря на его возраст, в отличной физической форме и не жалуется на состояние здоровья.

У Брэда Питта и его бывшей жены Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми пары. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

Ранее девушка Брэда Питта выдвинула требования к друзьям из-за отношений с актером.