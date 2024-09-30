Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма с приемными детьми

Анджелина Джоли появилась на 62-м кинофестивале в Нью-Йорке, где она презентовала фильм «Мария» со своим участием. На мероприятии актрису поддержали ее приемные дети — 23-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара.
Для светского выхода 49-летняя Джоли выбрала белоснежное платье на бретелях с глубоким декольте и плиссированной юбкой. Образ она дополнила бордовыми босоножками на высоких каблуках.
Звезда фильма «Мистер и миссис Смит» распустила волосы и сделала вечерний макияж с красными губами. Дочь актрисы также предпочла белое платье с открытой спиной и глубоким декольте, а сыновья надели классические костюмы и белые рубашки с галстуками.
Джоли призналась, что старшие сыновья были рядом с ней во время съемок фильма «Мария» режиссера Пабло Ларраина. Она рассказала, что ей было эмоционально сложно играть оперную певицу, поэтому поддержка детей для нее была очень важна.
«Для меня действительно много значило, что мои мальчики были со мной. Когда у меня были действительно тяжелые времена, они подходили и просто обнимали меня или пили чай», — отметила звезда.
Она добавила, что этот проект очень ценен для нее, ведь роль оперной дивы изменила ее как личность и помогла исцелить какую-то ее часть.
Напомним, в фильме «Мария» Анжелина Джоли сыграла оперную певицу Марию Каллас, которая к концу своей карьеры лишилась голоса и почти не покидала свою квартиру в Париже.
Ради этой роли звезде пришлось профессионально заниматься вокалом. Долгое время она работала с оперными певцами над своим дыханием и движениями.