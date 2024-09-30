Юлия Пересильд примерила дерзкие образы в клипе Тимура Родригеза

«Постоянно слыша треки ANNA ASTI, я заметил, что в них не освещена огромная часть правды, касающейся поведения девушек в моменты отрыва, когда через 15 минут после того, как они на пределе возможностей кричали “пусть знает, кого потерял!”, начинают набирать номер бывшего. Так что это песня и для девушек, которым не чужда самоирония, и для парней, которым знакомы подобные ситуации», — рассказал о своей новой работе Родригез.