Юлия Пересильд примерила дерзкие образы в клипе Тимура Родригеза

Юлия Пересильд стала главной героиней нового клипа Тимура Родригеза на песню «Похоже на любовь». 40-летняя актриса сыграла женщину с разбитым сердцем, которая страдает по бывшему возлюбленному и в финале приезжает к нему домой.
Лирический герой композиции признается, что она часто вела себя неадекватно и устраивала скандалы, а по ночам выпивала и звонила бывшим парням.
Пересильд в клипе примерила несколько образов. Она сыграла оторву с розовыми волосами в кожаных мини-шортах и короткой красной шубе, которая танцует в автобусе. В этом образе актрису сравнили с Аллой Пугачевой.
Актриса перевоплотилась и в женщину в элегантном белом наряде, которая плачет и ругается в машине. Также она примерила образ из аниме, надев парик с черными длинными волосами с рожками и сделав яркий макияж.
«Постоянно слыша треки ANNA ASTI, я заметил, что в них не освещена огромная часть правды, касающейся поведения девушек в моменты отрыва, когда через 15 минут после того, как они на пределе возможностей кричали “пусть знает, кого потерял!”, начинают набирать номер бывшего. Так что это песня и для девушек, которым не чужда самоирония, и для парней, которым знакомы подобные ситуации», — рассказал о своей новой работе Родригез.
Вместе с артистом над клипом работала его возлюбленная, актриса Екатерина Кабак.