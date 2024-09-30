Звезда «Титаника» раскрыла секрет культовой сцены фильма

Актриса Кейт Уинслет раскрыла секрет съемок культовой сцены из фильма «Титаник». Ее слова приводит Deadline.
По словам артистки, съемочный процесс проходил в мелком искусственном бассейне. «Это был неуклюжий резервуар, он был высотой по пояс. Лео пришлось стоять на коленях. Я не должна говорить ничего из этого. Джеймс Кэмерон сейчас позвонит мне и спросит: "Зачем ты им все это рассказываешь?"», — поделилась Уинслет.
Она также рассказала, что из-за шума воды последние 20 минут фильма были полностью приглушены, и актерам пришлось перезаписывать свои реплики для финальной сцены во время постпродакшна.
Ранее сообщалось, что дверь из финала «Титаника» выставили на аукцион Heritage Auctions в США. Речь идет о резном деревянном обломке, на котором спасалась героиня Кейт Уинслет. Реквизит из фильма приобрел неизвестный покупатель.