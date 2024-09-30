Звезда «Титаника» раскрыла секрет культовой сцены фильма

По словам артистки, съемочный процесс проходил в мелком искусственном бассейне. «Это был неуклюжий резервуар, он был высотой по пояс. Лео пришлось стоять на коленях. Я не должна говорить ничего из этого. Джеймс Кэмерон сейчас позвонит мне и спросит: "Зачем ты им все это рассказываешь?"», — поделилась Уинслет.