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Звезда «Титаника» раскрыла секрет культовой сцены фильма

Кейт Уинслет рассказала, как проходили съемки
Кейт Уинслет, Леонардо ДиКаприо и Джеймс Кэмерон на съемках «Титаника»
Кейт Уинслет, Леонардо ДиКаприо и Джеймс Кэмерон на съемках «Титаника»Источник: Legion-Media.ru

Актриса Кейт Уинслет раскрыла секрет съемок культовой сцены из фильма «Титаник». Ее слова приводит Deadline.

По словам артистки, съемочный процесс проходил в мелком искусственном бассейне. «Это был неуклюжий резервуар, он был высотой по пояс. Лео пришлось стоять на коленях. Я не должна говорить ничего из этого. Джеймс Кэмерон сейчас позвонит мне и спросит: "Зачем ты им все это рассказываешь?"», — поделилась Уинслет.

Она также рассказала, что из-за шума воды последние 20 минут фильма были полностью приглушены, и актерам пришлось перезаписывать свои реплики для финальной сцены во время постпродакшна.

Ранее сообщалось, что дверь из финала «Титаника» выставили на аукцион Heritage Auctions в США. Речь идет о резном деревянном обломке, на котором спасалась героиня Кейт Уинслет. Реквизит из фильма приобрел неизвестный покупатель.