Ирине Пеговой вручили удостоверение народной артистки России

Ирина Пегова сообщила, что ей вручили значок и удостоверение народной артистки России. Это звание ей присвоили еще весной, а спустя несколько месяцев актрису торжественно наградили в Большом театре. Значок и удостоверение Пегова получила от Ольги Любимовой, министра культуры.
«Ура! Указом президента от 3 апреля мне присвоили звание Народной артистки! И только сейчас я смогла его получить из рук нашего министра культуры Любимовой Ольги Борисовны! Звание ощутить никак невозможно, а вот “значок” теперь могу не только потрогать, но и с радостью носить на своей груди! “Служу Театру!”», — написала звезда сериала «Акушерка».
Для торжественного мероприятия актриса выбрала нежно-розовое приталенное платье с объемными рукавами. Она сделала легкий макияж и укладку с локонами. На кадрах, которые Пегова опубликовала в сети, она позировала с министром культуры, а также с коллегами — Анастасией Винокур, Аглаей Шиловской и Антоном Шагиным.
Напомним, Ирина Пегова — известная российская актриса театра и кино. Она снималась в таких проектах, как «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Пассажирка», «СуперБобровы», «Экипаж», «Родные», «Комиссарша», «Пищеблок» и других.