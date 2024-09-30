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58-летняя Холли Берри снялась топлес

Актриса поделилась кадрами со съемочной площадки нового фильма

Американская актриса Холли Берри снялась топлес. Данный пост появился на ее странице в соцсети.

58-летняя звезда фильма «Женщина-кошка» поделилась закулисными кадрами со съемок нового фильма «Никогда не отпускай», где исполнила главную роль. Так, она предстала на размещенном селфи с обнаженной грудью, которую прикрыла рукой.

Кроме того, обладательница премии «Оскар» продемонстрировала фото, на которых позировала с накладными волосами под мышками, переводными татуировками и в различных париках.

Ранее стало известно, что Берри захотела стать режиссером новой «Женщины-кошки».