Монике Беллуччи — 60: как менялась итальянская кинодива

С 1990 по 1994 год Беллуччи была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо. На съемках «Квартиры» она познакомилась с Венсаном Касселем. Они поженились в 1999 году. У пары есть две красавицы-дочери — 20-летняя Дева и 14-летняя Леони Кассель. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе. После у Моники Беллуччи был роман с художником Николя Лефевром, завершившийся в 2019 году. А незадолго до 60-летнего юбилея актриса нашла новую любовь: почти два года она встречается с именитым режиссером Тимом Бертоном.