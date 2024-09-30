Монике Беллуччи — 60: как менялась итальянская кинодива

30 сентября итальянская актриса и модель Моника Беллуччи празднует юбилей. Ей исполнилось 60 лет.
Моника Анна Мария Беллуччи родилась в итальянской деревне Читта-ди-Кастелло, Умбрия, и была единственным ребенком в семье. Поначалу она хотела связать себя с юридической профессией. Беллуччи поступила на факультет права Университета Перуджи, а чтобы оплатить учебу, подрабатывала моделью.
В 1988 году она переехала в Милан и подписала контракт с агентством Elite Model Management. Ее модельная карьера быстро пошла в гору: она регулярно появлялась на страницах журналов Elle, Grazia, Vogue и работала с брендами Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Victoria’s Secret, Hermes и другими.
В последующие годы ее фильмография пополнилась такими работами, как «Под подозрением» (1999), «Малена» (2000), «Братство волка» (2001). Она сыграла Клеопатру в картине «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002) и Персефону в двух частях «Матрицы» (2003).
С 1990 по 1994 год Беллуччи была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо. На съемках «Квартиры» она познакомилась с Венсаном Касселем. Они поженились в 1999 году. У пары есть две красавицы-дочери — 20-летняя Дева и 14-летняя Леони Кассель. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе. После у Моники Беллуччи был роман с художником Николя Лефевром, завершившийся в 2019 году. А незадолго до 60-летнего юбилея актриса нашла новую любовь: почти два года она встречается с именитым режиссером Тимом Бертоном.
Ранее Моника Беллуччи показала архивное фото с дочерью в честь ее 20-летия.