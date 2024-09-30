Фильм «Граф Монте-Кристо» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

На втором месте — российский комедийный фильм «Беляковы в отпуске» режиссера Александра Назарова, собравший 66,6 млн рублей. По сюжету семья Беляковых приезжает на отдых в Турцию и сразу же попадает в неприятную ситуацию — их номера в отеле оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Помимо этого, Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они завидуют еще со школьных времен. Главные герои не могут признаться в своем провале «заклятым друзьям» и начинают изображать из себя представителей элиты. Вранье закапывает семейство все глубже, и в такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми развиваются до критической точки. Роли исполнили Сергей Светлаков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Светлана Листова и другие.