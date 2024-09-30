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Стало известно, кто может сыграть Жириновского в новом многосерийном фильме

Актер может сыграть главную роль в биографическом фильме о знаменитом политике
Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского в новом многосерийном фильме. Об этом сообщает издание 78.ru.

В публикации уточнили, что кинорежиссер Сергей Снежкин, снявший фильм «Похороните меня за плинтусом», сейчас работает над байопиком об известном политике.

«Обычно я пишу сценарий, уже имея в виду актера», — отметил он. По словам режиссера, сценарий «Жириновского» был написан в расчете на Хабенского. Он обратил внимание, что в картине будет несколько возрастов главного героя. Снежкин обратил внимание, что лично не был знаком с Владимиром Вольфовичем, поэтому ему легче.

Создатели планируют, что картина будет состоять из восьми эпизодов. Фильм начнется с детства основателя Либерально-демократической партии России, а завершится президентскими выборами, когда Жириновский едва не возглавил Россию.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый предварительно согласился сыграть Жириновского, однако еще не видел сценария.