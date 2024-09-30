Стало известно, кто может сыграть Жириновского в новом многосерийном фильме

«Обычно я пишу сценарий, уже имея в виду актера», — отметил он. По словам режиссера, сценарий «Жириновского» был написан в расчете на Хабенского. Он обратил внимание, что в картине будет несколько возрастов главного героя. Снежкин обратил внимание, что лично не был знаком с Владимиром Вольфовичем, поэтому ему легче.