52-летняя София Вергара вышла на публику с сумкой за 1,7 млн рублей

София Вергара прогулялась по Парижу в корсете и с сумкой за 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Daily Mail.
52-летняя актриса предпочла для выхода черный корсет, брюки-палаццо с принтом в горошек и жакет, который держала в руках. Образ завершила небольшая сумка из белой кожи от бренда Hermes. Ее стоимости начинается от 1,7 миллиона рублей.
В июле 2023 года звезда «Американской семейки» София Вергара и актер Джо Манганьелло расстались после семи лет брака.
«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорилось в официальном заявлении бывших супругов.
В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джо Манганьелло.