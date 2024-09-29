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52-летняя София Вергара вышла на публику с сумкой за 1,7 млн рублей

Актриса прогулялась по Парижу в корсете и с сумкой из белой кожи от бренда Hermes

София Вергара прогулялась по Парижу в корсете и с сумкой за 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

София Вергара, фото: соцсети
София Вергара, фото: соцсети

52-летняя актриса предпочла для выхода черный корсет, брюки-палаццо с принтом в горошек и жакет, который держала в руках. Образ завершила небольшая сумка из белой кожи от бренда Hermes. Ее стоимости начинается от 1,7 миллиона рублей.

В июле 2023 года звезда «Американской семейки» София Вергара и актер Джо Манганьелло расстались после семи лет брака.

«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорилось в официальном заявлении бывших супругов.

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джо Манганьелло.