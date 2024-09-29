Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях Брэда Питта

До этого Daily Mail сообщило, что Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с экс-супругом Питтом. В сумму вошли алименты, подарки детям и выручка от продажи Джоли своей доли в винодельне Chateau Miraval French. Отмечается, что экс-супруги приобрели виноградник в 2008 году за 60 миллионов долларов и увеличили его стоимость в три раза благодаря вложениям.