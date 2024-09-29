Звезду «Интернов» заметили с новой девушкой

В 2014 году у Глинникова был роман с коллегой по сериалу «Интерны» Аглаей Тарасовой. Пара рассталась спустя два года. Затем знаменитость стал героем шоу «Холостяк», где познакомился с Екатериной Никулиной. Однако эти отношения вскоре закончились, так как, по словам Никулиной, знаменитости «не сошлись характерами».