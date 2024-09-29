Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актеры сериала «Комбинация» о работе Кологривым: «С Никитой нестрашно»

Актер Канухин вспомнил, что Кологривый приехал на съемки «Комбинации» с травмой

Актеры сериала «Комбинация» Татьяна Струженкова и Владимир Канухин признались, что им было комфортно работать со звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым в проекте. Об этом звезды заявили в беседе с e1.ru.

«Никита — человек, который всегда поддерживает, и благодаря этому у нас получилось много импровизационных сцен. Мы понимали, что с Никитой нестрашно», — заявила Струженкова.

Канухин, в свою очередь, вспомнил, как Кологривый приехал на съемочную площадку с травмой. Он получил ее во время подготовки к своей театральной роли, где ему предстояло сделать акробатический номер. По словам актера, Кологривый приехал на съемки «хромой, косой и переломанный».

«Поэтому в пятой серии вы можете увидеть, как сильно Никита бережет свою спину. Акробатом он так и не стал», — отметил Канухин.

Сериал «Комбинация» вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе — экс-солистка группы Алена Апина. Она исполнила роль преподавательницы консерватории. Роль супруги продюсера Александра Шишинина сыграла дочь основателя женского поп-коллектива, а его самого — Никита Кологривый.

Ранее Кологривый назвал любимые песни группы «Комбинация».