Актеры сериала «Комбинация» о работе Кологривым: «С Никитой нестрашно»

Канухин, в свою очередь, вспомнил, как Кологривый приехал на съемочную площадку с травмой. Он получил ее во время подготовки к своей театральной роли, где ему предстояло сделать акробатический номер. По словам актера, Кологривый приехал на съемки «хромой, косой и переломанный».