55-летняя Кейт Бланшетт вышла на публику без мужа на фоне слухов о разводе

Кейт Бланшетт вышла на публику с сыном Дэшиеллом. Об этом сообщает Daily Mail.
55-летняя актриса предпочла для выхода кожаные брюки и воздушный топ. Образ дополнили черные туфли и сумка-клатч. Перед публикой она появилась вместе с 22-летним сыном Дэшиеллом. Выход произошел на фоне слухов о том, что она разводится с мужем Эндрю Аптоном. Новости появились после того, как ее несколько раз засняли без обручального кольца.
На днях Кейт Бланшетт отшутилась, когда ее спросили, в каком наряде она собирается пойти на венецианскую премьеру сериала «Все совпадения случайны».
«Я пойду голой», — заявила знаменитость, после чего в зале раздался смех.
До этого звезда «Властелина колец» вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье, палитра которого напоминает цвета палестинского флага. Бланшетт появилась в наряде на премьере фильма «Ученик» в Каннах. Интернет-пользователи восприняли выход актрисы как политическое заявление. При этом сама Бланшетт не стала комментировать эту информацию.
Ранее Кейт Бланшетт вышла в свет в топе из кристаллов.