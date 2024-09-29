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55-летняя Кейт Бланшетт вышла на публику без мужа на фоне слухов о разводе

Актриса вышла в свет с 22-летним сыном

Кейт Бланшетт вышла на публику с сыном Дэшиеллом. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Бланшетт с сыном Дэшиеллом
Кейт Бланшетт с сыном ДэшиелломИсточник: Legion-Media.ru

55-летняя актриса предпочла для выхода кожаные брюки и воздушный топ. Образ дополнили черные туфли и сумка-клатч. Перед публикой она появилась вместе с 22-летним сыном Дэшиеллом. Выход произошел на фоне слухов о том, что она разводится с мужем Эндрю Аптоном. Новости появились после того, как ее несколько раз засняли без обручального кольца.

На днях Кейт Бланшетт отшутилась, когда ее спросили, в каком наряде она собирается пойти на венецианскую премьеру сериала «Все совпадения случайны».

«Я пойду голой», — заявила знаменитость, после чего в зале раздался смех.

До этого звезда «Властелина колец» вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье, палитра которого напоминает цвета палестинского флага. Бланшетт появилась в наряде на премьере фильма «Ученик» в Каннах. Интернет-пользователи восприняли выход актрисы как политическое заявление. При этом сама Бланшетт не стала комментировать эту информацию.