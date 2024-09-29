55-летняя Кейт Бланшетт вышла на публику без мужа на фоне слухов о разводе

55-летняя актриса предпочла для выхода кожаные брюки и воздушный топ. Образ дополнили черные туфли и сумка-клатч. Перед публикой она появилась вместе с 22-летним сыном Дэшиеллом. Выход произошел на фоне слухов о том, что она разводится с мужем Эндрю Аптоном. Новости появились после того, как ее несколько раз засняли без обручального кольца.