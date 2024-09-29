Орнелла Мути посетила международный кинофестиваль «КиноБраво» в Сочи

Итальянская актриса Орнелла Мути на международном кинофестивале «КиноБраво» призналась, что часто приезжает в Россию, поскольку любит страну и отечественных зрителей. Ее слова передает Voice.
Также знаменитость поделилась своими впечатлениями от российского курорта Сочи, в котором проходило мероприятие. «Море вообще замечательное. Напоминает мне Италию», — заявила она.
На красную дорожку Мути надела платье от российского дизайнера Solangel. Знаменитость красовалась в зеленом платье в пол, расшитом пайетками. Наряд со смелой зоной декольте подчеркнул стройную фигуру звезды.
Кроме того, в беседе с журналистами актриса призналась, что ей нелегко сохранять стройность. Она подчеркнула, что находится «в постоянной борьбе» за красивое тело.
Международный фестиваль зрительского кино «Кинобраво» открылся в Сочи 28 сентября и продлится до 4 октября. В рамках фестиваля покажут фильмы из 15 стран мира.