Татьяна Васильева за день пережила аварию и потоп в квартире

«Я побежала, а тогда я была крупнее, чем сейчас. Я побежала, прыгнула на него. Ломается кровать под нами полностью, а по сценарию этого не было. Режиссер говорит: “Не прекращаем, продолжаем, переползайте на ту кровать”. И я прыгаю туда, она тоже ломается. Режиссер все это оставил», — поделилась актриса.