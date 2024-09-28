Хью Джекман выложил фото Райана Рейнольдса с длинными волосами

Актер Хью Джекман опубликовал фото с Райаном Рейнольдсом с длинными волосами. Снимками он поделился в соцсети.
На снимке Райан Рейнольдс позировал в длинном черном плаще и красном костюме. Длинные волосы он собрал в высокий пучок. Хью Джекман обнимал актера в кадре. Звезда «Росомахи» позировал в тренче, шарфе и высоких ботинках. Ему также сделали укладку главного героя фильма.
Джекман не скрывал, что ради съемок в «Дэдпуле и Росомахе» много тренировался, изменил питание и некоторые привычки. По словам актера, до этого он постоянно поддерживал себя в хорошей спортивной форме, но посчитал результат недостаточным.
«Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях появился в мировом прокате 26 июля. Фильм Шона Леви уже вошел в топ-10 самых кассовых супергеройских картин в истории. По сюжету Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой старается изменить историю героев Marvel.