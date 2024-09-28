Пересильд рассказала о сложных съемках: «С трудом выжили»

Актриса Юлия Пересильд призналась в беседе с «Пятым каналом», что столкнулась с испытаниями на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие».
«У нас была такая интересная экспедиция в Кабардино-Балкарию, что мы с трудом выжили. На самом деле, в кино будет огромное количество потрясающих видов. И сейчас уже наверняка понятно, что это было точно не зря», — поделилась артистка.
Пересильд отметила, что команда, создающая сказочный проект, сталкивается с трудностями, приключениями и житейскими сложностями даже за кадром. Артистка считает, что все невзгоды стоили финального продукта. По ее мнению, сериал вышел отличным.
Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Актриса побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.
Ранее Юлия Пересильд появилась на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие».