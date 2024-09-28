Дэниэл Рэдклифф рассказал о первой встрече с Мэгги Смит

Рэдклифф сыграл со Смит в своей дебютной работе «Дэвид Копперфилд». По словам актера, на тот момент он практически ничего не знал о ней. При этом его родители были в восторге от факта работы Дэниэла с актрисой. Звезда признался, что очень сильно нервничал перед съемками со Смит, но она его успокоила. Позже, как отметил артист, ему посчастливилось снова поработать с коллегой в «Гарри Поттере».