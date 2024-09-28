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Дэниэл Рэдклифф рассказал о первой встрече с Мэгги Смит

Звезда «Гарри Поттера» вспомнил о своем знакомстве с актрисой
Дэниэл Рэдклифф
Дэниэл РэдклиффИсточник: Legion-Media.ru

Дэниэл Рэдклифф признался в беседе с Variety, что познакомился с коллегой по «Гарри Поттеру» Мэгги Смит в девять лет.

Рэдклифф сыграл со Смит в своей дебютной работе «Дэвид Копперфилд». По словам актера, на тот момент он практически ничего не знал о ней. При этом его родители были в восторге от факта работы Дэниэла с актрисой. Звезда признался, что очень сильно нервничал перед съемками со Смит, но она его успокоила. Позже, как отметил артист, ему посчастливилось снова поработать с коллегой в «Гарри Поттере».

«Еще одна вещь, которую я знал о ней, это то, что она была дамой, поэтому первое, что я спросил ее, когда мы встретились, было: “Ты бы хотела, чтобы я называл тебя дамой?”, на что она рассмеялась и сказала что-то вроде: “Не глупи”», — рассказал актер.

Рэдклифф отметил, что Смит обладала незаурядным умом и острым языком.

«Она умела запугивать и очаровывать одновременно. И, как вам все скажут, она была чрезвычайно забавной», — поделился артист.

Мэгги Смит не стало 27 сентября после продолжительной болезни.