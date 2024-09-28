Фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смитт у «Хогвартса»

Фанаты франшизы подняли палочки вверх, чтобы проститься с исполнительницей роли профессора Макгонагалл. Они сделали это около здания Хогвартса в тематическом парке в Орландо (США, штат Флорида). Такой же жест поклонники сделали, когда не стало Майкла Гэмбона, сыгравшего Альбуса Дамблдора.