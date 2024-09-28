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Фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смитт у «Хогвартса»

Фанаты «Гарри Поттера» подняли палочки вверх в память об актрисе Мэгги Смит
Мэгги Смит в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Мэгги Смит в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Поклонники вселенной о Гарри Поттере почтили память актрисы Мэгги Смит в парке Universal. Об этом сообщает издание «Известия».

Фанаты франшизы подняли палочки вверх, чтобы проститься с исполнительницей роли профессора Макгонагалл. Они сделали это около здания Хогвартса в тематическом парке в Орландо (США, штат Флорида). Такой же жест поклонники сделали, когда не стало Майкла Гэмбона, сыгравшего Альбуса Дамблдора.

Мэгги Смит не стало 27 сентября после продолжительной болезни. Она известна по роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере и вдовствующей графине Грэнтэм Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».

Артистка была двукратной лауреаткой премии «Оскар», семикратной лауреаткой премии BAFTA, трехкратной обладательницей «Золотого глобуса» и четырехкратной лауреаткой «Эмми».

В 1989 году Смит была возведена в ранг Дамы-командора ордена Британской империи. Таким образом она получила право на почетный титул «дама», который является аналогом рыцарского титула «сэр».