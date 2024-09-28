На Warner Bros. подали в суд из-за сериала о Гарри Поттере

В апреле HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщалось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике. Премьеру шоу запланировали на 2026 год. Исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявлял, что не имеет желания сниматься в телесериале. Он пожелал новому исполнителю Гарри «удачи в эстафете».