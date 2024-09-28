Во Франции отмечают 90-летие Брижит Бардо

Завершив карьеру в кино в декабре 1973 года, актриса поклялась, что отныне ее имя, слава и богатство будут целиком посвящены только одной цели — защите живой природы. Она создала специальный фонд охраны животных. Светских или официальных церемоний Бардо всегда избегала: в 1985 году президент Франции Франсуа Миттеран наградил ее орденом Почетного легиона, но за наградой она так и не пришла.