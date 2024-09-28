Елена Кондулайнен ответила на слухи о госпитализации и параличе тела

Как заявляло издание, у 66-летней актрисы якобы парализовало правую часть тела. Источник утверждал, что это последствия поражения мозга после инсульта, который звезда перенесла четыре года назад. Перед госпитализацией у нее якобы были сложности с ходьбой, нарушены память и речь, ее беспокоили слабость и головокружение.