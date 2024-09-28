Звезда «Интернов» вернулась к роли врача

Асмус призналась, что отказывалась от ролей медиков после того, как ушла из проекта «Интерны». Актриса рассказала, что уже три месяца снимается в проекте «Склиф», связанном с врачами. Она исполняет роль травматолога НИИ Склифосовского. Ее героиня — эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».