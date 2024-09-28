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Звезда «Интернов» вернулась к роли врача

Актриса Кристина Асмус заявила, что отказывалась от ролей медиков после «Интернов»
Кристина Асмус на съемках сериала «Склиф»
Кристина Асмус на съемках сериала «Склиф»

Кристина Асмус сообщила в соцсети, что впервые за 11 лет сыграет врача.

Асмус призналась, что отказывалась от ролей медиков после того, как ушла из проекта «Интерны». Актриса рассказала, что уже три месяца снимается в проекте «Склиф», связанном с врачами. Она исполняет роль травматолога НИИ Склифосовского. Ее героиня — эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».

«Мои будни сейчас — это белый халат, бесконечные осмотры, шоковые залы, вправления переломов, дренажи, пневмотораксы, плюсневые кости и т. д. Я уже надеваю перчатки и шапочку секунд за восемь, знаю кучу лайфхаков и врачебных внутряков и спокойно могу после проекта пойти в ординатуру», — поделилась артистка.

Кристина Асмус получила известность после роли Вари Черноус в сериале «Интерны». В 2013-м она покинула проект.