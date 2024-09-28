Бэтмен стал первым супергероем c именной звездой на «Аллее славы» в Голливуде

Персонаж комиксов DC Comics Бэтмен стал первым супергероем, который получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом в 26 сентября сообщила газета The New York Times.
Читатели комиксов познакомились с супергероем в 1939 году, когда в продаже оказался выпуск Detective Comics от 30 марта. Сам герой представляет собой альтер эго миллиардера, успешного промышленника и филантропа Брюса Уэйна.
В 2012 году свою звезду на «Аллее славы» получил актер Адам Уэст, который исполнял роль Бэтмена в телесериале с 1966-го по 1968 год. Спустя три года награды удостоили одного из создателей борца за справедливость в Готэме — Боба Кейна.
Первым вымышленным персонажем с именной звездой стал Микки Маус. Это случилось в 1978 году.
Ранее, 13 сентября, американский сценарист и продюсер Мэтт Ривз заявил, что создаст трилогию «Бэтмена», роль которого исполняет актер Роберт Паттинсон. Он указал — фильм «Бэтмен 2», ожидаемый в прокате в 2026 году, станет лишь очередной главой в путешествии Темного рыцаря.