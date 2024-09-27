Фильм на вечер: криминальная черная комедия в духе «Фарго»

По иронии судьбы, на первом же вызове Уилл случайно убивает самую богатую женщину города. А на месте убийства горе-полицейские обнаруживают миллион долларов. Хитрецы решают присвоить деньги и возложить вину на несуществующего грабителя. Они еще не знают, что сумма предназначалась для киллера, нанятого супругом погибшей для нее же.