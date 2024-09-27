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Фильм на вечер: криминальная черная комедия в духе «Фарго»

Сегодня в рубрике – циничная трагикомедия со звездным составом «Ненасытные люди»

Полицейский Уилл, недавно переехавший с беременной женой в небольшой городок, выходит на свой первый день службы. В напарники ему достается придурковатый Терри, сообщающий Уиллу главное правило местных копов — никого не убивать без крайней необходимости.

По иронии судьбы, на первом же вызове Уилл случайно убивает самую богатую женщину города. А на месте убийства горе-полицейские обнаруживают миллион долларов. Хитрецы решают присвоить деньги и возложить вину на несуществующего грабителя. Они еще не знают, что сумма предназначалась для киллера, нанятого супругом погибшей для нее же.

«Ненасытные люди» — черная криминальная трагикомедия с калейдоскопом эксцентричных персонажей, циничным юмором, отсылками к классике жанра от Тарантино до братьев Коэн, а также отличным кастом в лице Джозефа-Гордона Левитта, Химеша Пателя и Лили Джеймс.

Ненасытные люди
2024/США
18+
комедия
триллер
криминал