Алферова улетела из России на съемки: «Я впервые в этой стране»

Телеведущая — дочь народной артистки РФ Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова. Когда Ксении было два года, актриса рассталась с мужем. После этого звезда начала встречаться с Абдуловым, с которым познакомилась в «Ленкоме». В 1976 году пара поженилась, и артист удочерил падчерицу. А в 1993 году супруги развелись. В программе «Привет, Андрей!» Алферова рассказывала, что в расставании был виноват Абдулов, измены которого она не стала терпеть.