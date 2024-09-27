Алферова улетела из России на съемки: «Я впервые в этой стране»

Телеведущая, актриса Ксения Алферова улетела из России. Звезда рассказала об этом в соцсетях, раскрыв свое местонахождение.
«Впервые в жизни я в Армении, в Ереване. Город живет бурной жизнью. Это город кафе и ресторанов. Везде вкусно. Невероятно вкусный кофе. У меня появилось время немного погулять, и вот я гуляю. А потом поеду на съемочную площадку», — поделилась артистка.
Знаменитость не уточнила, для какого проекта отправилась за границу, но обещала поделиться подробностями из путешествия.
Телеведущая — дочь народной артистки РФ Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова. Когда Ксении было два года, актриса рассталась с мужем. После этого звезда начала встречаться с Абдуловым, с которым познакомилась в «Ленкоме». В 1976 году пара поженилась, и артист удочерил падчерицу. А в 1993 году супруги развелись. В программе «Привет, Андрей!» Алферова рассказывала, что в расставании был виноват Абдулов, измены которого она не стала терпеть.
Ксения Алферова замужем за коллегой Егором Бероевым. Их дочери Евдокии 17 лет, однако актеры ни разу не показывали ее поклонникам, и сама девушка не появлялась на публике.
Ранее актриса рассказала, что не любит сниматься в кино с мужем.