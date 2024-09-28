Сериал на выходные: уютный семейный ситком про преемственность поколений

У старшего Тимофея уже подрастает третье поколение Соколовых. Илья, средний брат, женился, а младший Макс привел домой не только новую избранницу Леру, но и ее десятилетнего сына.

Суеты в большом доме хватает, но Мария и Александр, называющие себя не «бабушка» и «дедушка», а «родители родителей», проявляют чудеса понимания и стараются сглаживать все конфликты.