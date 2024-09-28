Сериал на выходные: уютный семейный ситком про преемственность поколений

Многим знакомое по сериалу «Родители» семейство Соколовых разрослось и омолодилось. Трое сыновей Марии (Мария Порошина) и Александра (Александр Самойленко) обзавелись своими семьями.
У старшего Тимофея уже подрастает третье поколение Соколовых. Илья, средний брат, женился, а младший Макс привел домой не только новую избранницу Леру, но и ее десятилетнего сына.
Суеты в большом доме хватает, но Мария и Александр, называющие себя не «бабушка» и «дедушка», а «родители родителей», проявляют чудеса понимания и стараются сглаживать все конфликты.
Теплый семейный ситком «Родители родителей» с неунывающими героями, которые то и дело попадают в курьезные ситуации, можно смотреть всей семьей и улыбаться знакомым ситуациям, из которых любящие друг друга люди всегда найдут выход.