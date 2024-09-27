Названы возможные потери Лопез из-за развода с Аффлеком

«Она регулярно тратит несколько сотен тысяч долларов в день на дизайнерскую одежду для себя и своего окружения. То, как она сейчас тратит деньги, — это безумие, но она говорит, что это делает ее счастливой, так что это того стоит — конец истории», — добавил собеседник портала.