Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названы возможные потери Лопез из-за развода с Аффлеком

Как сообщают СМИ, актер может отсудить у певицы часть состояния
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Команда американской певицы и актрисы Дженнифер Лопез опасается, что артистка может потерять половину состояния после развода с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет In Touch Weekly.

По словам инсайдера, исполнительница «швыряется деньгами, словно она миллиардерша, хотя это вовсе не так». На данный момент состояние Лопез оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Источник пояснил, что финансовая команда певицы сказала ей контролировать свои расходы.

«Она регулярно тратит несколько сотен тысяч долларов в день на дизайнерскую одежду для себя и своего окружения. То, как она сейчас тратит деньги, — это безумие, но она говорит, что это делает ее счастливой, так что это того стоит — конец истории», — добавил собеседник портала.

Также существует большая вероятность того, что при расторжении брака артистке придется выплатить 150 миллионов долларов бывшему мужу, а еще 50 миллионов долларов потратить на бракоразводный процесс, уточняет In Touch Weekly.

Ранее сообщалось, что Лопез обзавелась вредной привычкой после развода с Аффлеком.