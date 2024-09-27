Иван Янковский рассказал о своей роли в ремейке фильма «Москва слезам не верит»

Иван Янковский объяснил, почему согласился сняться в сериале, в основу которого легла советская картина «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. Актер признался, что его, в первую очередь, впечатлил сценарий и сам герой.
«Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый герой. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская, “принц”. Так что мы стараемся пойти в сторону принца на белом коне, человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня», — рассказал Янковский ТАСС.
К тому же он был счастлив поработать с режиссерами Ольгой Долматовской и Жорой Крыжовниковым (у последнего актер ранее снимался в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»).
«Здесь меня зацепил и сценарий, очень тронула вся история, и, конечно, режиссеры Андрей Николаевич и Оля замечательные, я всегда счастлив с ними поработать», — объяснил артист.
Ранее стали известны имена актеров, которые снимаются в переосмыслении культового советского фильма: Андрей Максимов, Тина Стойилкович, Анастасия Талызина. Также сообщается, что в проекте заняты Мария Камова (Маш Милаш) и уехавший из России Андрей Бурковский.
Действие сериала будет происходить в начале нулевых. В центре сюжета — девушка Ксюша, которая приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. У героини нет денег, связей и перспектив, но вернуться в родной город она не может, ведь там ее преследует муж-абьюзер.
Выжить в столице Ксюше помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского института Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС.