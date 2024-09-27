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Стало известно об ухудшении здоровья Брюса Уиллиса

RadarOnline: актер испытывает трудности с передвижением
Брюс Уиллис
Брюс УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Стало известно об ухудшении здоровья американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Об этом пишет RadarOnline.

По данным источника, артист «с трудом может ходить». «Он редко выходит на улицу, но когда это происходит, это тщательно спланированная операция. Ему нужна помощь, чтобы собраться и дойти до машины», — рассказал собеседник портала.

Кроме того, уточняется, что с Уиллисом круглосуточно находятся сиделки, которые следят за тем, чтобы с актером все было в порядке, а также телохранители, которые ограждают его от публики.

Ранее в СМИ опубликовали редкое фото Брюса Уиллиса на прогулке.