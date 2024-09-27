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Умерла звезда «Гарри Поттера» актриса Мэгги Смит

Исполнительница роли профессора Макгонагалл скончалась в возрасте 89 лет
Мэгги Смит
Мэгги СмитИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Мэгги Смит, известная по культовой роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере», скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Sky News.

Информацию о смерти британской актрисы подтвердили ее дети. Последние дни жизни она провела в больнице Вестминстера.

Последней ролью двукратной обладательницы премии «Оскар» стала главная героиня фильма «Клуб Чудес», драмы о паломничестве женщины из Ирландии в священный французский город Лурд.

За свою карьеру Мэгги Смит сыграла в более чем 160 фильмах и сериалах. Помимо роли профессора Макгонагалл, она запомнилась также своей работой в сериале «Аббатство Даунтон», где сыграла Вайолет Кроули.