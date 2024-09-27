Джордж Клуни раскрыл секрет счастливого брака: «Горжусь быть с ней»

«Я бы поддержал все, в чем участвует моя жена. Она всегда на правильной стороне истории, и я всегда так горжусь тем, что нахожусь с ней в одном зале, несмотря ни на что. И это событие, когда мы фокусируем все внимание на людях, которые не получают достаточно внимания», — рассказал он в интервью журналистам на вечере.