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Джордж Клуни раскрыл секрет счастливого брака: «Горжусь быть с ней»

Актер заявил, что готов поддержать все, в чем участвует Амаль
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Джордж Клуни раскрыл секрет счастливого брака с Амаль. Об этом сообщает People.

Пара вместе посетила благотворительный вечер фонда семьи, основанного в 2016 году. Амаль Клуни предпочла для вечера черное платье с глубоким декольте, а ее муж — смокинг с бархатной бабочкой.

«Я бы поддержал все, в чем участвует моя жена. Она всегда на правильной стороне истории, и я всегда так горжусь тем, что нахожусь с ней в одном зале, несмотря ни на что. И это событие, когда мы фокусируем все внимание на людях, которые не получают достаточно внимания», — рассказал он в интервью журналистам на вечере.

В 2013 году Джордж Клуни познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.

«Я не хотел жениться и детей, а потом в моей жизни появилась эта удивительная женщина, я безумно влюбился, и в ту же секунду, что я ее встретил, я знал, что все будет иначе», — рассказывал Клуни в одном из интервью.

Ранее Клуни и Питт начали работу над новыми «Друзьями Оушена».