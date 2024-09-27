Сериальный хит «Ходячие мертвецы» вышел на экраны в 2010 году, но до сих пор удерживает позиции в рейтингах. Одной из причин популярности является ключевой персонаж истории Дэрил Диксон, образ которого воплотил американский актер Норман Ридус. До апокалипсиса Дэрил вел жизнь охотника, был замкнутым и скрытным, но после событий, в результате которых человечество оказалось на грани вымирания, Диксон превратился в бесстрашного лидера тех, кто выжил.
Кто такой Дэрил Диксон
Борец с ходячими Дэрил Диксон — не просто персонаж многосерийной истории, а символ непоколебимости в мире, где все катится в тартарары. Его история показывает, на что способен человек, оказавшийся в ловушке. Хотя Дэрилу на самом деле не привыкать: до апокалипсиса единственным, кто мог хоть как-то проявить участие в его судьбе, был старший брат Мерл. Оба выросли в семье, где мать рано скончалась, а воспитанием сыновей занимался отец-алкоголик. После того, как планетой овладел опасный вирус, эти навыки выживания братьям очень пригодились.
Биография Дэрила Диксона
Герой сериала «Ходячие мертвецы» прошел трансформацию от угрюмого одиночки до лидера повстанцев. Путь получился долгим, и как это произошло, расскажем далее. А пока приведем список основных фактов биографии следопыта.
- Полное имя: Дэрил Диксон
- Место рождения: в сериале не раскрывается, но подразумевается, что он родом из южных штатов США
- Статус: охотник и следопыт
- Брат: Мерл Диксон
- До апокалипсиса: жил вместе с братом и отцом в горах Джорджии
- Характер: угрюмый, выносливый, верный принципам, скрытый эмпат
- Навыки: Дэрил отлично ориентируется на местности, способен выжить в любых условиях, мастерски обращается с арбалетом
- Первое появление в сериале: 3-я серия 1-го сезона
Внешность и характер Дэрила Диксона
Герой обладает запоминающейся внешностью, которая подчеркивает его суровый нрав. Он среднего роста и крепкого телосложения, тело покрыто шрамами, причем некоторые были получены еще в детстве. Спину украшает татуировка.
Дополнительную брутальность образу добавляет небритость. У Дэрила слегка взъерошенные волосы темного цвета, которые постепенно превращаются в копну. Взгляд проницательный, а выражение лица — хмурое. Одной из ключевых деталей внешности персонажа является кожаная жилетка с изображением крыльев ангела на спине, которая стала неотъемлемой частью его образа.
Характер у Дэрила непростой, и он раскрывается на протяжении всего сериала. В первых сериях героя показали одиночкой с глубоко спрятанными чувствами, если не считать вспышек ярости и грубость. Однако по мере развития сюжета становится очевидно, что за брутальной внешностью скрывается человек, который способен сопереживать. Диксон чрезвычайно предан тем, кого считает своими друзьями. Он заботится о самых слабых членах отряда, хотя и не всегда показывает это прямо.
Семья Дэрила Диксона
Отношения внутри семьи Дэрила — отдельная часть его истории, которая проливает свет на черты его характера. Непростое детство и отсутствие любви могут объяснить, почему истребитель ходячих стал таким замкнутым и нелюдимым.
Родители
Братья Диксоны, Дэрил и Мерл, выросли в семье алкоголика и часто терпели жестокое обращение. О матери героя известно немного, кроме того, что она погибла при пожаре, когда Дэрил был еще мал. Недостаток заботы сформировал у Диксона недоверие к окружающим и желание закрыться от всех. Именно поэтому он всегда стремился к одиночеству и избегал близости.
Брат Мерл Диксон
Огромное влияние на Дэрила оказал его старший брат. Несмотря на образ жизни Мерла, из-за которого он неоднократно попадал в тюрьму, Диксон-младший считал его самым близким человеком и сохранял с ним связь даже в трудные времена. После пандемии братья разошлись: Мерл примкнул к группировке Филиппа Блейка по прозвищу Губернатор, экс-главе колонии выживших, а Дэрил остался с отрядом Рика Граймса. Несмотря на разногласия, герой надеялся на примирение с братом, поэтому когда в 3-м сезоне Мерл погибает, Дэрил тяжело переживает эту утрату.
Детство персонажа
Детство Дэрила Диксона было тяжелым и полным испытаний. Он рос в неблагополучной семье, а его отец часто поднимал на него руку. Старший брат тоже не был образцом для подражания, да еще и втягивал Дэрила в криминальные истории. Тем не менее Мерл был для Дэрила единственным близким человеком.
После смерти матери жизнь Диксона бесповоротно изменилась. Однажды в детстве он заблудился в лесу и больше недели вынужден был добывать себе пропитание, но его отсутствие никто не заметил: отец пил, а брат находился в тюрьме. Это закалило Дэрила и сделало человеком, способным выжить в самых суровых условиях.
Подробная история Дэрила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы»
Из отшельника в предводители: так можно описать путь одного из самых колоритных героев сериала. Каждый его шаг мы рассмотрим в подробностях.
1-й сезон
История Дэрила Диксона в сериале начинается с того, что группа Рика Граймса находит в лесу оленя, которого поедает ходячий. За зверем охотился Дэрил, который узнает, что товарищи Рика оставили Мерла в Атланте, на крыше торгового центра. Дэрил приходит в ярость и клянется найти брата, которого бросили в беде.
Прибыв на место, Дэрил и остальные видят, что на крыше, кроме отрубленной человеческой руки, никого нет. Он впадает в уныние, но все же соглашается помогать людям Рика. Все вместе они возвращаются в лагерь, который тем временем атаковали мертвецы. В конце 1-го сезона Дэрил остается с Риком, хотя все еще не доверяет членам его команды.
2-й сезон
Во 2-м сезоне Дэрил становится еще более важной фигурой, а его характер раскрывается благодаря новым обстоятельствам: после очередной атаки зомби из лагеря пропадает дочь Кэрол Пелетье София, и Диксон делает все, чтобы помочь ее найти. Между Дэрилом и Кэрол возникает дружба, она даже уговаривает Диксона уйти вдвоем. Но он остается, заявляя, что лидер их команды Рик — человек слова, поэтому заслуживает доверия.
3-й сезон
В продолжении «Ходячих мертвецов» Дэрил становится правой рукой Рика. Продолжая обеспечивать пропитание группы охотой, герой помогает очистить от зомби заброшенную тюрьму. Она становится новым лагерем выживших. Крепнет связь Дэрила с Кэрол. Он воссоединяется и с братом Мерлом, который теперь работает на лидера банды отшельников — Губернатора. Непростые отношения братьев вновь выходят на передний план: Дэрил вынужден выбирать между Мерлом и своей новой семьей. Когда Мерл погибает, Дэрил чувствует вину и испытывает облегчение.
4-й сезон
После атаки зомби и перестрелки с группировкой Губернатора Дэрил покидает разгромленную тюрьму вместе с Бет Грин. В лице Бет Диксон не только находит союзника, но и чуткого товарища. Они много говорят о событиях до апокалипсиса, Дэрил учит Бет охоте и читать следы. Но в результате очередного нападения мертвецов девушка исчезает, и Дэрил, переживая потерю, примыкает к другой группе выживших. Впоследствии они настигают отряд Рика, с которым, как оказалось, у новых знакомых Диксона произошел конфликт. Сезон заканчивается новыми испытаниями: Рик, Дэрил и остальные попадают в плен.
5-й сезон
Дэрил Диксон с товарищами натыкаются на каннибалов из Терминуса. С боем им удается выбраться из плена. Наградой для Диксона становится встреча с Кэрол. Члены группы воссоединяются и продолжают искать безопасное место. В поисках пристанища Дэрил нападает на след Бет, который приводит его и Кэрол в госпиталь в Атланте. Но спасти девушку не удается: она погибает от случайной пули. Справившись с эмоциями, Дэрил берется за новую задачу — вербовать выживших для общины, которая находится в Александрии. Герой снова на мотоцикле, что придает его образу дополнительный колорит.
6-й сезон
Очередной сезон «Ходячих мертвецов» начинается с того, что Дэрил возглавляет операцию по спасению жителей Александрии от нескольких десятков зомби. Он отражает и другие атаки на город, выходя победителем почти из всех передряг. В финале команда Рика попадает в новую переделку, попав в заложники к Спасителям — враждующей группировке. Дэрил получает ранение, а одного из их отряда избивает Ниган, предводитель вражеского стана. Герой чувствует на себе колоссальную ответственность за жизни своих товарищей.
7-й сезон
После встречи с Ниганом и его группировкой Дэрил попадает в плен, где его пытают и издеваются над ним. Несмотря на попытки противника сломить его дух, Дэрил отказывается подчиняться, но винит себя за смерть Гленна, значимого члена группы Рика и мужа Мэгги. Дэрилу удается бежать, он воссоединяется с командой — все вместе они находят очередных союзников и противостоят Спасителям. Сезон заканчивается тем, что на сторону команды Граймса встает Дуайт, один из группировки Нигана. Он делится планом, который поможет одолеть Спасителей. Диксон пытается доверять переметнувшемуся на их сторону Дуайту.
8-й сезон
В этом сезоне Дэрил участвует в войне против Нигана. Жажда мести и чувство вины из-за смерти Гленна подталкивают его к необдуманным действиям. Диксон даже готов идти наперекор приказам Рика, что приводит их к ссорам. Рик, в частности, не одобряет план Дэрила взорвать стену Святилища, где находилась часть Спасателей, и запустить туда зомби. В здании, по словам Рика, могли находиться рабочие, которые могли безвинно пострадать. Несмотря на напряжение внутри команды, борьба за общую цель продолжается.
9-й сезон
После победы над Ниганом общине угрожает новая опасность — выжившие, которые носят высушенную кожу мертвецов и ловко маскируются под ходячих. Дэрил берет лидерство в свои руки, ведь смертельно раненный Рик, увлекая за собой толпу зомби, погибает. На протяжении сезона Дэрил привязывается к Лидии, дочери главы группировки Шептунов Альфы. Стратегия Альфы — использовать мертвецов как оружие против недругов. Она действует агрессивно и жестоко. Поэтому Дэрилу предстоит справиться не только с предводительницей оппозиции, но и с ордой зомби.
10-й сезон
В войне с Шептунами Дэрил играет ведущую роль. На его сторону встают Лидия, дочь Альфы, и Гамма, бывшая соратница лидера Шептунов. Переметнувшийся к предводительнице Шептунов Ниган выкрадывает Лидию, используя ее как приманку для Альфы. Он убивает воительницу, а ее голову бросает к ногам Кэрол. Бывший командир Спасателей хочет искупить прошлое, но Дэрил ему не верит. Он также узнает, что Кэрол воспользовалась Ниганом, чтобы низвергнуть Альфу, и сильно разочаровывается в подруге.
11-й сезон
В финальном сезоне «Ходячих мертвецов» герои сериала оказываются в подземелье Вашингтона, через который им нужно добраться до припасов. Дэрил, у которого теперь есть пес, находит путь к спасению, но ему снова выпадают испытания: он попадает к членам банды Поупа. Отрицая связь с общиной, чтобы не навлечь на отряд беду, Дэрилу приходится стать одним из убийц Поупа. Диксон старается пустить бандитов по ложному следу, прибегая к крайним мерам. Примкнув наконец к своим, Дэрил отправляется на поиски новых сообществ для Содружества, объединивших выживших. В конце повествования персонаж узнает, что Рик Граймс жив, и надеется отыскать его.
Продолжение истории
Спин-офф зомби-драмы — «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — стартовал на американском телевидении в сентябре 2023 года. В сериале описываются события, происходящие спустя почти год после тех, речь о которых идет в 11-м сезоне «Ходячих мертвецов». Дэрил оказывается на другом континенте — во Франции, куда попадает, сбегая с корабля таинственной организации. Герой знакомится с мальчиком по имени Лоран. При рождении тот получил иммунитет к вирусу, и некий Союз надежды разработал план, по которому Лоран может спасти цивилизацию. Дэрил должен сопроводить ребенка в Париж. Взамен Диксону помогут вернуться домой.
Кем был Дэрил Диксон до и после апокалипсиса
Дэрил Диксон — один из самых ярких персонажей сериала «Ходячие мертвецы». До начала зомби-апокалипсиса он был замкнутым и скрытным человеком, предпочитающим одиночество. Пандемия и последовавшие за ней события кардинально изменили его жизнь. В мире, где приходится выживать, Дэрил проявил себя во всем блеске, а его навыки охотника и следопыта стали незаменимыми для поиска пищи, воды и безопасных мест.
Со временем Дэрил сделался лидером повстанцев: его стратегический ум, отвагу и бесстрашие оценил не только Рик Граймс. Герой эволюционирует, обретая товарищей и последователей, а после исчезновения Граймса практически становится у руля общины. В 11-м сезоне на Дэрила возлагают новую миссию — искать желающих примкнуть к сообществу уцелевших.
Взаимодействие Дэрила Диксона с другими ключевыми персонажами
Отношения Дэрила с другими героями сериала развиваются постепенно. Основными партнерами, с которыми он взаимодействует, становятся Рик Граймс, лидер выживших, и Кэрол Пелетье, видная фигура в сопротивлении. Через таких персонажей, как дочь Кэрол София, дочь Альфы Лидия, брат Мерл, личность Диксона раскрывается в полном объеме: он доказывает, что даже в условиях постапокалипсиса можно сохранить человечность.
Дружба и лидерство Дэрила Диксона с Риком Граймсом
Дружба между этими персонажами проходит через целый ряд испытаний. В начале сериала «Ходячие мертвецы» Дэрил испытывает к Рику недоверие, особенно после того, как Граймс оставил Мерла на произвол судьбы. Однако по мере того, как герои сталкиваются с врагами, их отношения становятся более крепкими: Рик видит в Дэриле союзника и стратега, Диксон же признает его авторитет.
Особая связь между Дэрилом Диксоном и Кэрол Пелетье
Одной из самых важных для Дэрила является связь с Кэрол. Их дружба зарождается в начале сериала, когда оба переживают утрату: Дэрил — смерть брата, а Кэрол — гибель дочери. Постепенно Дэрил проявляет себя как человек, готовый встать на защиту Кэрол, она, в свою очередь, видит в нем залог своей безопасности. Отношения героев проверяются на прочность в течение всего сериала.
Почему зрители любят Дэрила Диксона
Зрителей всегда привлекали многогранные персонажи. У Дэрила Диксона есть немало черт, которые могут объяснить любовь публики.
- Навыки выживания, особая мудрость, которые помогают всей группе оставаться в безопасности.
- Преданность друзьям и готовность рисковать жизнью ради них.
- Глубокий и сложный внутренний мир, который раскрывается по мере развития сюжета.
- Харизматичный образ одинокого волка, который сражается против целого мира.
- Уязвимость и способность сопереживать другим, несмотря на жесткость характера.
- Непредсказуемость, которая добавляет интриги каждому его действию.
Отрицательные черты персонажа
Несмотря на статус ключевого персонажа, Дэрил Диксон не лишен отрицательных черт, но они делают его образ более выпуклым:
- замкнутость и стремление к уединению;
- вспыльчивость и импульсивность;
- недоверчивость и подозрительность;
- застревание в прошлом и упрямство;
- жестокость и принципиальность.
Какой актер сыграл Дэрила Диксона в сериале
Героя телесериала воплотила американская звезда Норман Ридус. За время существования киновселенной он стал ее неотъемлемой частью, хотя в послужном списке у актера более 70 проектов, включая культовый боевик «Святые из Бундока».
Полное имя: Норман Марк Ридус
Возраст: 55 лет (родился 6 января 1969 года)
Место рождения: Холливуд, Флорида, США
Рост: 1,78 м
Семейное положение: в отношениях с Дайан Крюгер, в 2018-м у пары родилась дочь Нова; у актера также есть сын Мингус от модели Хелены Кристенсен
Другие фильмы: «Темная гавань», «Святые из Бундока», «Сплетня»
Хобби: мотоциклы, фотография, скульптура и живопись
Участие в других проектах: документальное тревел-шоу о мотоциклах Ride with Norman Reedus
Будет ли продолжение сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: дата выхода 2-го сезона
Вторая часть спин-оффа «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», которая получила название The Book of Carol, уже анонсирована. Она выйдет 29 сентября 2024 года на телеканале AMC и стриминговом сервисе AMC+. Главной новостью стало возвращение Мелиссы Макбрайд в роли Кэрол Пелетье: от участия в 1-м сезоне она отказалась. В сериале покажут, как развиваются отношения между старыми друзьями на фоне событий, происходящих в постапокалиптической Франции.
Цитаты Дэрила Диксона, ставшие культовыми
Сериал «Ходячие мертвецы» вышел в октябре 2010 года, а его показ завершился в феврале 2022-го. 11 сезонов подарили нам немало цитат, автором которых стал Дэрил Диксон. Вот некоторые из них.
Интересные факты о Дэриле Диксоне
Популярность персонажа сериала «Ходячие мертвецы» связана с любопытными фактами. Приводим их ниже.
- Не существует в комиксах: Дэрил — персонаж, созданный специально для сериала, его нет в оригинальных комиксах.
- Изначально не был главным героем: Дэрил Диксон задумывался как второстепенный герой с ограниченным количеством экранного времени, но благодаря отклику зрителей он стал одним из ключевых персонажей.
- Оружие-символ: Диксон известен своей арбалетной стрельбой. Этот вид оружия стал его визитной карточкой, как и мотоцикл и жилетка с крыльями.
- Изменения в кастинге: изначально актер Норман Ридус пробовался на роль Мерла Диксона, но создателям настолько понравилась его игра, что специально для него был написан Дэрил.
- Эволюция характера: в начале сериала Дэрил представляется как грубый и замкнутый человек, но со временем характер Диксона раскрывается и он становится лидером выживших.
Автор: Анна Грекова