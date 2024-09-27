Борец с ходячими Дэрил Диксон — не просто персонаж многосерийной истории, а символ непоколебимости в мире, где все катится в тартарары. Его история показывает, на что способен человек, оказавшийся в ловушке. Хотя Дэрилу на самом деле не привыкать: до апокалипсиса единственным, кто мог хоть как-то проявить участие в его судьбе, был старший брат Мерл. Оба выросли в семье, где мать рано скончалась, а воспитанием сыновей занимался отец-алкоголик. После того, как планетой овладел опасный вирус, эти навыки выживания братьям очень пригодились.