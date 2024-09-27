Басилашвили высказался о своей главной роли в кино

На вопрос о том, какую роль актер считает своей главной, Басилашвили ответил, что для него все роли одинаковые. «И удачные, и нет. Я смотрю старые фильмы с одной целью — понять, что я хорошо сделал к тому времени. И размышляю, что сегодня, может быть, сделал бы острее и ярче или, наоборот, помягче», — добавил он.