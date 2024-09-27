Елизавета Боярская почтила память Романа Мадянова

В начале сентября все спектакли с участием артиста были отменены из-за ухудшения его самочувствия. А за две недели до смерти его состояние обострилось — у артиста было нарушено сознание и появились трудности с дыханием. Он также перестал вставать с кровати и почти ничего не ел.