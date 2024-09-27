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Елизавета Боярская почтила память Романа Мадянова

Актриса отметила, что ее коллега был очень талантливым и его все любили
Роман Мадянов
Роман Мадянов

Елизавета Боярская почтила память Романа Мадянова, который на днях ушел из жизни. Актриса разместила в личном блоге черно-белое фото коллеги.

«Роман Мадянов. Его очень любили. Все! Невероятного таланта и обаяния актер и человек. Светлая память», — отметила Боярская.

Напомним, Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября после продолжительной болезни. В последние годы он боролся с раком легким. Ему было 62 года.

Несмотря на болезнь, Мадянов продолжал сниматься в кино и играть в театре, веря, что сможет победить недуг. Его сын Роман рассказал, что отец был уверен, что сможет справиться со всем.

«Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе», — говорил Мадянов-младший.

В начале сентября все спектакли с участием артиста были отменены из-за ухудшения его самочувствия. А за две недели до смерти его состояние обострилось — у артиста было нарушено сознание и появились трудности с дыханием. Он также перестал вставать с кровати и почти ничего не ел.