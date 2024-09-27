Алексей Учитель рассказал об успехах юных дочерей-актрис от Пересильд

Алексей Учитель в одном из последних интервью рассказал об успехах своих дочерей, рожденных в союзе с Юлией Пересильд. Режиссер отметил, что 15-летняя Анна Пересильд сейчас находится в начале своего творческого пути и уже радует своими достижениями. Постановщик уверен, что его наследницу ждет большое будущее в киноиндустрии.
«Она взрослеет, она безумно любит кино и театр, она хорошо поет. Аня — человек серьезный. Сама просит тренеров по актерскому мастерству, чувствует, что нужно набираться ремесла», — рассказал Учитель в беседе с «МК».
Он уверен, что дочь в будущем выберет актерскую профессию. Однако знаменитый режиссер считает, что звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стоит внимательно выбирать проекты для работы и не опускать планку.
Его 11-летняя дочь Мария Пересильд тоже интересуется кино, хотя не так активно снимается, как ее старшая сестра. По словам Алексея Ефимовича, девочка посещает кастинги, но не соглашается работать в проекте, если ее что-то не устраивает.
«Что касается Маши, ей тоже поступают предложения, хоть и не в таком количестве, как сестре. Она своеобразная, интересная и… совсем другая. К нашему с Юлей удивлению, она ходит на пробы, возвращается и говорит: “Мне не понравился этот режиссер, я не буду у него сниматься”. У нее, мне кажется, режиссерское мышление. Она сама любит монтировать и снимать», — рассказал режиссер.
Напомним, Юлия Пересильд и Алексей Учитель были вместе на протяжении многих лет, хотя свои отношения старались не афишировать. В 2021 году стало известно об их расставании, а осенью 2022-го Пересильд сообщила о романе с коллегой Михаилом Тройником.