Алексей Учитель рассказал об успехах юных дочерей-актрис от Пересильд

«Что касается Маши, ей тоже поступают предложения, хоть и не в таком количестве, как сестре. Она своеобразная, интересная и… совсем другая. К нашему с Юлей удивлению, она ходит на пробы, возвращается и говорит: “Мне не понравился этот режиссер, я не буду у него сниматься”. У нее, мне кажется, режиссерское мышление. Она сама любит монтировать и снимать», — рассказал режиссер.