Жена Михалкова опубликовала редкое семейное фото с детьми и внучками

Жена режиссера Никиты Михалкова опубликовала в соцсетях семейное фото. Благотворитель Татьяна Михалкова поделилась редким кадром с мужем, детьми, зятем и внучками в день рождения дочери Надежды, которой исполнилось 38 лет.
«Надюша, с днем рождения. Гордимся и очень любим», — написала заслуженный деятель искусств.
Михалковы позировали на снимке в окружении повзрослевших внучек: 22-летней Натальи, 13-летней Нины и 11-летней Лидии. На фото запечатлены также Артем и Анна Михалковы.
Напомним, летом дочь Артема Михалкова недавно вышла замуж. Наталья отметила в личном блоге, что сменила знаменитую фамилию. Избранником девушки стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. Его отец — Дмитрий Степаненко. Он занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сын при этом развивает собственный бизнес.
У Анны Михалковой трое детей: помимо Лидии, она родила от бизнесмена Альберта Бакова сыновей Андрея и Сергея.
Надежда Михалкова была замужем за режиссером Резо Гигинеишвили, от которого родила двоих детей: дочь Нину и сына Ивана. В 2017 году супруги развелись.
Ранее Никита Михалков поделился воспоминаниями о Мадянове.