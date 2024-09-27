Жена Михалкова опубликовала редкое семейное фото с детьми и внучками

Напомним, летом дочь Артема Михалкова недавно вышла замуж. Наталья отметила в личном блоге, что сменила знаменитую фамилию. Избранником девушки стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. Его отец — Дмитрий Степаненко. Он занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сын при этом развивает собственный бизнес.