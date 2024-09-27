Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил детей в испанском госпитале

Джонни Депп переоделся в костюм капитана Джека Воробья и навестил юных пациентов в университетской больнице Доностия в Сан-Себастьяне (Страна Басков, Испания), сообщили на странице госпиталя в X (бывший Twitter). Этого персонажа актер сыграл во франшизе «Пираты Карибского моря» и не выходил из образа, пока общался с пациентами педиатрического и онкологического отделений, рассказывают в газете El Diario Vasco.
Визит «Джека Воробья» помог детям хотя бы на несколько минут забыть о тех трудностях, с которыми они столкнулись, добавили в СМИ.
Ранее Депп в образе знаменитого пирата посещал детские отделения больниц в Ванкувере, Париже, Лондоне и Брисбене, а также в нескольких городах США.
Первый фильм франшизы о «Пиратах Карибского моря» вышел в 2003 году. В интервью Vanity Fair в 2022 году актриса Марго Робби упомянула о работе над новыми лентами из серии. У ее команды «была идея», которую они «разрабатывали» с фокусом на женских персонажах.
В марте 2024 года Джерри Брукхаймер заявил, что Джонни Депп не вернется к роли Джека Воробья в новой части проекта. Продюсер хочет перезапустить франшизу с новым актерским составом, чтобы «было легче собраться на съемочной площадке и не ждать определенных исполнителей».
61-летний Депп приехал в Испанию на Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, где представил фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия». Это его первый режиссерский проект за долгое время. В основе сценария — одноименная пьеса Дэнниса Макинтайра. События разворачиваются в Париже в 1916 году, в картине рассказывается о трех «диких» днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни (1884−1920). Он прячется от полиции, собирается завершить карьеру и уехать из города, но оказывается в круговороте событий и встреч, которые способны изменить его жизнь.
26 октября картину покажут на Римском кинофестивале, где Деппу вручат награду за жизненные достижения в области кинематографа (Life Achievement Award). Лента выйдет в российский прокат, однако дата премьеры еще не объявлена.