Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил детей в испанском госпитале

61-летний Депп приехал в Испанию на Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, где представил фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия». Это его первый режиссерский проект за долгое время. В основе сценария — одноименная пьеса Дэнниса Макинтайра. События разворачиваются в Париже в 1916 году, в картине рассказывается о трех «диких» днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни (1884−1920). Он прячется от полиции, собирается завершить карьеру и уехать из города, но оказывается в круговороте событий и встреч, которые способны изменить его жизнь.