Смотрим дома: три новых сериала недели

Иван стал правителем Белогорья. У них с Василисой родилась дочь Марья, обладательница богатырской силы, а через четыре года — Софья. Все хорошо было в волшебной стране, но явился колдун Северин и принес весть о большой беде. Цепочка удивительных событий привела к тому, что Софья отправилась в современную Москву, а Василиса в компании с лучезарным Финистом и другими помощниками — в путешествие по сказочным землям.