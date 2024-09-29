Смотрим дома: три новых сериала недели

«Последний богатырь. Наследие»
Иван стал правителем Белогорья. У них с Василисой родилась дочь Марья, обладательница богатырской силы, а через четыре года — Софья. Все хорошо было в волшебной стране, но явился колдун Северин и принес весть о большой беде. Цепочка удивительных событий привела к тому, что Софья отправилась в современную Москву, а Василиса в компании с лучезарным Финистом и другими помощниками — в путешествие по сказочным землям.
«Последний богатырь. Наследие», поставленный Антоном Масловым, без сучка и задоринки вписывается в богатырскую вселенную. Напомним, туда входят фильмы «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы» и предстоящий спин-офф «Финист. Первый богатырь».
К роли Ивана вернулся Виктор Хориняк, повзрослевшую Василису играет Александра Урсуляк, но на первом плане зажигают волшебные девицы Эвелина Мазурина и Арина Рожкова. В целом каст у сериала поистине богатырский: Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Никита Кологривый, Виктор Сухоруков, Евгения Симонова и даже Анатолий Вассерман.
«Противостояние»
Новое «Противостояние» — любопытная попытка возродить одноименный советский тру-крайм по повести Юлиана Семенова. События сериала разворачиваются в 1979 году. Под Магаданом обнаружили расчлененный труп. Для расследования из Москвы направляют смертельно уставшего, находящегося на грани развода полковника Костенко с юным хватким лейтенантом в качестве помощника. Между этим делом и нераскрытым убийством времен Великой Отечественной обнаруживается связь. Тогда преступник взял себе другую личность и словно растворился. Теперь Костенко предоставляется шанс поймать убийцу.
В сериале 1985 года, снятом Семеном Арановичем, следователя и злодея воплотили на экране Олег Басилашвили и Андрей Болтнев соответственно. В детективе Тимура Алпатова («Глухарь», «Художник») друг другу противостоят Владимир Вдовиченков в роли Костенко и Алексей Гуськов. Мрачная атмосфера, неторопливый темп, точный психологический рисунок актерских работ — кажется, на свет появился новый любимый ретродетектив.
«Убийство в маленьком городке»
Карл Альберг — новый шеф полиции небольшого, но уютного прибрежного города. Ему предстоит вести запутанное дело об убийстве, попутно осваиваясь на новом месте. А обворожительная, хоть и слегка нервная библиотекарша Кассандра скрасит его досуг. В главной роли — Россиф Сазерленд (сын Дональда Сазерленда), на втором плане — Джеймс Кромуэлл из «Наследников» в роли сварливого пенсионера.
Перед нами классический детектив с успокоительным эффектом. Приятный сыщик кутается в вязаный кардиган от пронизывающего ветра и скрупулезно подходит к работе. Скелеты из шкафов местных жителей вываливаются с умеренным грохотом. Романтическое напряжение усиливается с каждым эпизодом. «Убийство в маленьком городке» — вряд ли окажется громким телесобытием, но этот неторопливый процедурал явно способен подарить несколько уютных вечеров.