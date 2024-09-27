Звезда «Короны» согласился сыграть в фильме Marvel из-за ипотеки

По словам Харриса, иногда актерам приходится соглашаться играть в фильмах, которые им неинтересны, ради того, чтобы заработать денег. Также Харрис объяснил неудачу спин-оффа «Человека-паука» тем, что в супергеройском боевике не было «острого чувства юмора».