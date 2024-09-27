Сергей Лукьяненко предсказал обрушение кинорынку России

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что нынешняя волна ремейков может стать угрозой для российской киноиндустрии. Его слова передает «Абзац».
«Это обрушит кинорынок. Одними ремейками и сказками сыт не будешь», — заявил автор цикла «Дозоры».
Лукьяненко считает, что опираться на старые вещи нужно только тем режиссерам, у которых есть «особый такт и мастерство», поскольку результат ремейка должен выйти не хуже оригинала. Также писатель заявил о необходимости работы над фильмами бытового плана.
Накануне стало известно, что Жора Крыжовников приступил к съемкам ремейка советского оскароносного фильма «Москва слезам не верит».