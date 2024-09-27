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Сергей Лукьяненко предсказал обрушение кинорынку России

Писатель заявил, что «одними ремейками и сказками сыт не будешь»
Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что нынешняя волна ремейков может стать угрозой для российской киноиндустрии. Его слова передает «Абзац».

«Это обрушит кинорынок. Одними ремейками и сказками сыт не будешь», — заявил автор цикла «Дозоры».

Лукьяненко считает, что опираться на старые вещи нужно только тем режиссерам, у которых есть «особый такт и мастерство», поскольку результат ремейка должен выйти не хуже оригинала. Также писатель заявил о необходимости работы над фильмами бытового плана.

Накануне стало известно, что Жора Крыжовников приступил к съемкам ремейка советского оскароносного фильма «Москва слезам не верит».