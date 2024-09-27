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Претендующий на роль Бонда актер снялся топлес с 57-летней женой

Аарон Тейлор-Джонсон продемонстрировал на фото рельефный пресс

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон снялся топлес с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше. Пост появился на странице артиста в соцсети.

На размещенном фото 34-летний актер и его 57-летняя супруга позировали на берегу моря, обнимая друг друга. При этом мужчина предстал перед камерой в коротких шортах и с голым торсом, продемонстрировав кубики пресса на животе.

В свою очередь, его избранница надела топ от бикини с бело-коричневым принтом и голубые джинсовые мини-шорты. Также она защитила глаза от солнца очками с темными линзами, уложила волосы в косу и нанесла на ногти бордовый лак.

Ранее стало известно, что Аарон Тейлор-Джонсон может стать новым Бондом. 